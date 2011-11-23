У Донецьку стерилізовано більш як 300 бездомних собак

У Донецьку в рамках реалізації «пілотного» проекту «Бездомні тварини» добродійного фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» на базі притулку «Піф» стерилізовано більш як 300 собак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, програма ВСВ (виловлювання – стерилізація – випуск) передбачена проектом і реалізується за рахунок коштів Фонду.

У повідомленні відзначили, що бездомні тварини, яких відловили, проходять 10-денний карантин, де їх оглядають ветеринари, вакцинують, чіпують, імплантують підшкірно мікрочіп з інформацією про собаку, обробляють від ендопаразитів (кліщів, бліх) і відправляють на стерилізацію до притулку «Піф».

За словами менеджера проекту «Бездомні тварини» БФ «Розвиток України» Анжеліки САЛАЩЕНКО, «після стерилізації доля тварин складається по-різному, деяких тварин притулок віддає до нових господарів».

«Багатьох донецьких бездомних собак забрали в сім`ї жителі Пітера (російського міста Санкт-Петербурга – УНІАН), які давно вирішили проблему бездомних тварин методом ВСВ, який зараз застосовується в Донецьку», - сказала менеджер проекту.

За її словами, «частина тварин, як і раніше, утримується в притулку і чекає на нових господарів, а деяких повернули до звичного ареалу мешкання до опікунів - мешканців будинку, у дворі якого живе бездомний собака».

«Якщо тварину не повернути в звичне для нього середовище, цю місцевість з часом заповнять інші собаки, які, можливо, ще не пройшли стерилізацію і вакцинацію, і можуть бути небезпечними для людей», - пояснила А.САЛАЩЕНКО.

У прес-службі фонду нагадали, що саме стерилізація тварини пригнічує в ньому агресію, і вона стає безпечною для людей, до того ж бездомні собаки, які живуть у дворах житлових будинків, контролюють популяцію дрібних гризунів (мишей, щурів) і захищають територію від інших більш агресивних тварин.

Довідка УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - нефінансова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні й за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; добиваючись максимального результату кожним своїм проектом і дією.

Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Засновник Фонду – бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.