Чернігівчанин переправляв до Білорусі особливо небезпечний психотроп

Співробітники СБУ затримали 22-річного мешканця Чернігова, який налагодив схему контрабандного переправлення через державний кордон України на територію Республіки Білорусь особливо небезпечної психотропної речовини – N-етилтенамфетамін.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що зловмисник домовлявся про передачу спільникам пакунків з речовиною із водіями рейсових автобусів.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час спроби передати черговий пакунок з майже 50 грамами психотропної речовини водію автобуса, що слідував за маршрутом «Чернігів-Гомель».

Слідчими УСБУ в Чернігівській області стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст15 та ч.3 ст.305 (контрабанда психотропних речовин у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Щодо зловмисника обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Триває слідство.