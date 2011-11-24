На Житомирщині під колесами автомобіля загинув велосипедист.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ України у Житомирській області.

Аварія сталася вчора близько 17 години на 63 км автодороги Ставище - Ружин. Водій автомобіля ГАЗ-33023 - 52-річний житель Попільні, наїхав на велосипедиста, 75-річного чоловіка, який також проживав у Попільні. Внаслідок наїзду дідусь від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.