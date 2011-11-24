16-річну дівчинку з інтернату хотіли продати сутенерам

У Свердловську Луганської області працівники міліції затримали 38-річну місцеву жительку, підозрювану у тому, що вона з метою продажу сутенерам для сексуальної експлуатації намагалася вивезти за кордон 16-річну ученицю школи-інтернату.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.