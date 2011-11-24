Вінниччина: чоловік напився соляної кислоти замість пива

У лікарні помер

У лікарні помер житель с. Тарасівка Жмеринського району Вінницької області, який напився соляної кислоти замість пива. Як повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області, 53-річний чоловік був госпіталізований 23 листопада. Він із власної необережності випив близько 100 г кислоти. Через опіки внутрішніх органів чоловік помер у лікарні.

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