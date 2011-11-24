У Дніпропетровську згорів автобус, ніхто не постраждав
12:56, 24 листопада 2011Новини регіонів
0
Коротке замкнення
У Дніпропетровську згорів пасажирський автобус «Еталон», який рухався за маршрутом № 90 «Залізничний вокзал - селище Таромське».
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.
За їх даними, пожежа сталася вчора, 23 листопада, о 21-й годині. Попередня причина загоряння автобуса - коротке замкнення у моторному відсіку. Автотранспортний засіб вигорів на 60%.
На момент спалаху в салоні знаходилось 20 пасажирів, які встигли самостійно залишити автобус. Загиблих та постраждалих немає.
Пожежу в автобусі загасили рятувальники ГУ МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter