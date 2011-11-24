18-річна дівчина знову «замінувала» залізничний вокзал

У Полтавській області затримано 18-річну місцеву жительку, яка учора ввечері зробила неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу в Лубнах.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області

У середу о 17.15 до Лубенського міськвідділу міліції за телефоном 102 надійшло повідомлення про замінування будівлі залізничного вокзалу.

На місце події виїхали представники оперативних служб. З будівлі вокзалу були евакуйовані люди. При обстеженні приміщення вокзалу вибухових пристроїв знайдено не було.

Співробітники міліції спільно з представниками Служби безпеки України вже протягом години після повідомлення про замінування встановили особу «мінера». Нею виявилася 18-річна жителька одного з сіл Полтавського району. Як з`ясувалося, вона вже перебувала під слідством за аналогічні дії - кілька тижнів тому вона «замінувала» низку залізничних вокзалів - у Сімферополі, Києві, Житомирі і Дніпропетровську. Щодо дівчини було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (явно неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян).

Відомо, що дівчина перебуває на психіатричному обліку.

