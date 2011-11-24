Київські чиновники «нагріли» багатодітні сім'ї на 5 мільйонів

Проти посадовців Київської облдержадміністрації порушено кримінальну справу за розтрату майже 5 млн. грн., які передбачалися для поліпшення житлових умов дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за результатами перевірок додержання житлових прав дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, прокуратурою Київської області встановлено, що на виконання благодійного проекту влади і бізнесу «Зігрій любов’ю дитину», передбаченого указом Президента України від 19 грудня 2007 року між благодійником та Київською ОДА у березні 2008 році було підписано меморандум. Завдяки цьому облдержадміністрація мала отримати благодійні кошти у сумі 4,9 млн. грн. для поліпшення житлових умов 10 багатодітних сімей регіону, у яких виховується понад 100 дітей.

Проте посадовці органів влади, зловживаючи своїм службовим становищем, надали для перерахування сум благодійної допомоги банківські реквізити недержавної установи. Як наслідок, майже 5 млн. грн. у квітні 2008 року були перераховані на рахунок благодійного фонду, який витратив їх на власні потреби.

У кримінальній справі триває досудове слідство.

