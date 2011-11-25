У севастопольській школі підлітки торгували марихуаною

У Севастополі співробітниками кримінальної міліції у справах дітей припинено продаж наркотиків на території однієї зі шкіл.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в м. Севастополь, до міліції надійшла інформація про те, що троє 16-річних підлітків продають марихуану на території школи в Нахімовському районі. Одна сигарета з марихуаною коштувала від 60 до 70 грн.

Підлітків було затримано. Двоє з них - учні шкіл, третій закінчив 9 класів, ніде не навчається й не працює.

Стосовно всіх трьох підлітків порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів). У рамках слідства буде вирішено питання про притягнення батьків до відповідальності за злочини, скоєні їхніми дітьми.

