У Сєверодонецьку 23-річний хлопець загинув, впавши з 8-го поверху
10:27, 25 листопада 2011Новини регіонів
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Нещасний випадок
У Сєверодонецьку Луганської області 23-річний хлопець загинув, впавши з восьмого поверху житлового будинку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Луганській області, нещасний випадок стався вчора, 24 листопада, об 11.35.
Повідомлення в МНС надійшло від чергового лікаря «швидкої допомоги».
20 листопада в Сєверодонецьку із сьомого поверху впала 25-річна дівчина, котра дістала численні травми, але залишилася живою. Цього ж дня 17-річний хлопець загинув, впавши з дев`ятого поверху.
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