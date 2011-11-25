У Сєверодонецьку 23-річний хлопець загинув, впавши з 8-го поверху

У Сєверодонецьку Луганської області 23-річний хлопець загинув, впавши з восьмого поверху житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Луганській області, нещасний випадок стався вчора, 24 листопада, об 11.35.

Повідомлення в МНС надійшло від чергового лікаря «швидкої допомоги».

20 листопада в Сєверодонецьку із сьомого поверху впала 25-річна дівчина, котра дістала численні травми, але залишилася живою. Цього ж дня 17-річний хлопець загинув, впавши з дев`ятого поверху.