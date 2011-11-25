На Вінниччині в струмку потонув 2-річний хлопчик
11:23, 25 листопада 2011Новини регіонів
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Протікав недалеко біля будинку
В селі Тропова Могилів-Подільському району Вінницької області потонув 2-річний хлопчик.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
Тіло хлопчика виявлено батьками в струмку, який протікає неподалік від будинку.
При вилученні тіла з води та проведенні його обстеження ознак насильницької смерті не виявлено.
За попередніми висновками, смерть настала внаслідок утоплення.
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