На Вінниччині в струмку потонув 2-річний хлопчик

В селі Тропова Могилів-Подільському району Вінницької області потонув 2-річний хлопчик.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області.

Тіло хлопчика виявлено батьками в струмку, який протікає неподалік від будинку.

При вилученні тіла з води та проведенні його обстеження ознак насильницької смерті не виявлено.

За попередніми висновками, смерть настала внаслідок утоплення.