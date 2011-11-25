Черкаська міськрада просить 9 млн. грн. на зарплату медикам

Депутати Черкаської міськради звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА та голови Черкаської облдержадміністрації Сергія ТУЛУБА з проханням виділити 9 млн. грн. субвенції з Держбюджету на зарплату медикам та освітянам на грудень.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, просити гроші змушує ситуація, яка склалася навколо забезпечення нарахування та виплати зарплати працівникам медичної та освітянської галузей Черкас.

Як йдеться у зверненні, незабезпеченість до кінця року за зарплатами та енергоносіями становить 9 млн. грн. При формуванні бюджету на 2011 рік мінімальна потреба для сфери охорони здоров’я становить 169 млн. грн. Міністерством фінансів доведені граничні показники у сумі 135 млн. грн. або 80% від мінімальних потреб. Потреба з фонду оплати праці при затвердженні бюджету становила 131 млн. грн.

За інформацією начальника департаменту охорони здоров’я Черкаської міськвиконкому Олега СТАДНИКА, впродовж 2011 бюджетного року вдалося провести заходи з оптимізації мережі закладів охорони здоров’я. Але через відсутність внутрішніх резервів всередині закладів медичної та освітньої галузей міста та можливостей міського бюджету, міська влада просить допомогти забезпечити фонд оплати праці працівникам медичних та освітніх закладів. Це дасть змогу уникнути заборгованості з зарплат та зніме соціальну напругу всередині трудових колективів, вважає О.СТАДНИК.