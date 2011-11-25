Вінниччина: у реабілітаційному центрі повісився наркозалежний
14:13, 25 листопада 2011Новини регіонів
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Проходив курс лікування
В с. Іванківці Козятинського району Вінницької області на території реабілітаційного центру наркозалежний, що проходив курс лікування, скоїв суїцид.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УМНС у Вінницькій області, 43-річний житель м. Вінниці проходячи реабілітаційний курс лікування від наркозалежності в с. Іванківці, скоїв суїцид (через повішання) на території реабілітаційного центру.
Причина трагедії встановлюється.
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