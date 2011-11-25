Львівщина: 17-річна мати вбила свого новонародженого сина

У місті Дрогобичі Львівської області працівники міліції затримали 17-річну місцеву жительку, студентку одного з технікумів, яка вбила свого новонародженого сина.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що затримана вранці 9 листопада у квартирі за місцем проживання заподіяла смертельні тілесні ушкодження своєму новонародженому сину.