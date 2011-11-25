У Луганську відкрили відділення інтенсивної терапії

Сьогодні в Луганському обласному кардіологічному диспансері відкрили відділення інтенсивної терапії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, в церемонії відкриття взяли участь голова облради Валерій ГОЛЕНКО і губернатор області Володимир ПРИСТЮК.

За словами головного лікаря кардіологічного диспансеру Сергія ТИЦЬ, відділення розраховане на 20 ліжок. «Ми плануємо налагодити роботу санітарної авіації, аби з різних регіонів Луганської обл., навіть найвіддаленіших, оперативно доставляти сюди тих, хто потребує допомоги», - сказав С.ТИЦЬ

Обласний кардіодиспансер оснащений устаткуванням для безпроводової передачі кардіограм. Воно дозволяє з будь-якого ФАПу, сільської амбулаторії оперативно одержати кардіограму хворого для компетентнішого її вивчення і своєчасного прийняття рішення про необхідність транспортування до обласної лікувальної установи.

Згідно з повідомленням, з 2009 року на ремонт і реконструкцію обласного кардіологічного диспансеру було спрямовано 9 мільйонів гривень, з яких більш як 5 мільйонів - кошти обласного бюджету. На придбання устаткування для цієї медустанови використано майже 18 мільйонів гривень, більш як 14,6 мільйонів з цієї суми - кошти обласної скарбниці.