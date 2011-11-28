Суд амністував сестру-хазяйку, яка обкрадала дітей-інвалідів

У Снятинському районі Івано-Франківської області затримали сестру-хазяйку, яка 28 років пропрацювала у дитячому будинку для дітей-інвалідів. Тут мешкає близько 130 дітей із різних куточків України з тяжкими вадами фізичного та розумового розвитку. Приблизно половина їх - лежачі й потребують цілодобового догляду, пише ZN.UA .

Будинок перебуває повністю на державному утриманні, однак і спонсорська допомога сюди завжди йшла щедрим потоком. Допомогу приймає комісія інтернату, що діє на постійній основі. Дитбудинок (який належить до Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації й фінансується з обласного бюджету) періодично перевіряли різні обласні структури, однак жодних порушень не виявляли. Проте чутки, що дітей-інвалідів обкрадають, причому масштабно, серед місцевих селян циркулювали давно. Коли вони дійшли до правоохоронців, персонал дитбудинку взяли в оперативну розробку.

Особливу увагу працівники Снятинського райвідділу міліції приділили сестрі-господині інтернату, до чиїх посадових обов’язків входить зберігати та видавати необхідні для дітей матеріальні цінності — постільну білизну, одяг, засоби особистої гігієни, іграшки тощо. Міліціонери попросили посприяти в розкритті злочину одного з місцевих підприємців, який надавав дитбудинкові спонсорську допомогу, й позначили комплекти постільної білизни, рушники та мийні засоби спеціальними надписами. А згодом, отримавши санкцію суду, нагрянули до кількох працівників дитбудинку з обшуками.

Найбільший улов міліціонерів чекав у згаданої вже сестри-господині — жінки, яка пропрацювала на цій посаді 28 років. Після огляду її помешкання оперативники знайшли у кімнатах, на горищі та господарських прибудовах величезні купи вкраденої гуманітарної допомоги. Як повідомили ZN.UA у Снятинському райвідділі міліції, перелік найменувань вилучених речей перевищив 40 позицій – від носовичків до дорогих ковдр. Крім нових речей, міліціонери знайшли й купу вживаних — одяг та взуття загальною вагою понад 150 кілограмів. Усе це ледве вмістилося у два вантажних автобуси.

Обшук, якого жінка явно не очікувала, викликав у неї справжній шок із подальшим зізнанням та написанням явки з повинною.

Обшуки в інших працівників закладу теж були результативними. В економістки (котра, до речі, входить до складу комісії для списання та передачі матеріальних цінностей, які надходять до дитбудинку) знайшли позначені оперативниками шість комплектів постільної білизни та ополіскувач для прання, а в головної бухгалтерки - рушники, схожі на ті, які надходили в дитбудинок раніше. Однак жінки зуміли уникнути покарання.

Проти сестри-господині порушили кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу — привласнення та розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366). Її одразу звільнили з посади.

Слідство рухалося без особливих проблем, оскільки з самого початку жінка все визнала. Серйозніша з інкримінованих сестрі-господині статей Кримінального кодексу (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем) передбачає до п’яти років позбавлення волі, однак підсудній вдалося взагалі уникнути покарання. Снятинський районний суд, який кілька тижнів тому розглядав кримінальну справу, звільнив її від покарання на підставі Закону про амністію. Підставою для амністії стали батьки похилого віку, що перебувають на утриманні жінки.

Після скандального вилучення крадених речей у дитбудинку замінили директора. Попередній звільнився за власним бажанням.