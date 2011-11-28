Рівень підліткової злочинності зріс на 50%

У Тернопільській області за 10 місяців цього року зафіксовано 202 злочини, скоєні неповнолітніми.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прокурор області Іван МЕЛЬНИЧУК, це на 50,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 75% цих злочинів становлять крадіжки.

«Зростання злочинності зумовлено браком фінансування програм, які спрямовані на виховання та забезпечення дозвілля підростаючого покоління, а також неналежним веденням виховного процесу у навчальних закладах. Не ведеться і робота щодо профілактики запобіганню правопорушень, щодо виявлення підлітків, схильних до вживання алкоголю та наркоманії, постановки їх на облік та проведення з ними виховної роботи», – констатував І.МЕЛЬНИЧУК.

Перший заступник прокурора області Микола ЛЮШНЕНКО додав, що відділи у справах дітей, які входять у структуру кримінальної міліції, недостатньо займаються своєю роботою. Як наслідок - прокуратура зробила подання на керівництво обласного управління міліції щодо притягнення до відповідальності тих осіб, які не проводять належної роботи із профілактики злочинності у середовищі неповнолітніх.

«Хоча слід розуміти, чому так відбувається. Органи у справах дітей відволікають на виконання невластивих їм функцій – на розкриття кримінальних злочинів. Тоді як вони мали б займатися профілактикою, а не розслідуванням уже вчинених злочинів. Тому зараз до роботи із дітьми, які живуть у неблагополучних сім’ях чи схильних до правопорушень, ще будемо залучати дільничних», – сказав М.ЛЮШНЕНКО.

За його словами, проблеми зростання підліткової злочинності також нещодавно було обговорено на спільній нараді за участю представників обласних управлінь культури, освіти та правоохоронних органів.

«На ній ми скоординували свої дії і розраховуємо, що до кінця року вдасться зупинити ріст рівня підліткової злочинності. Адже питання стоїть дуже гостро», – сказав М.ЛЮШНЕНКО.