У Криму в інтернаті 16 осіб захворіли на гепатит

16 осіб, серед яких 14 дітей віком до 15 років, захворіли на вірусний гепатит А у спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті I-II ступенів у Бахчисараї.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ Криму.

«На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Бахчисарайської райлікарні перебувають 15 осіб із легким перебігом захворювання. Одна дитина виписана зі стаціонару», – йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ АРК, перший випадок захворювання зареєстрований 4 листопада.

Гепатит А – гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом. Вірус розвивається, потрапляючи в організм через шлунково-кишковий тракт.