У Харкові футбольний тренер розбещував 11-річного хлопчик

У Харкові затримано тренера з футболу, який скоїв розпусні дії стосовно 11-річного підопічного.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, із відповідною заявою до міліції на початку листопада звернулася мати хлопця.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів міліціонери затримали 60-річного харків’янина, раніше засудженого за скоєння розпусних дій щодо неповнолітніх.

Чоловік пояснив, що у жовтні після одного з тренувань, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запропонував потерпілому залишитися для додаткових тренувань, після чого вчинив стосовно нього розпусні дії.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 КК України (розбещення малолітньої особи). Підозрюваний заарештований і перебуває під вартою. Ведеться слідство.