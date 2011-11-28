У Криму хлопець і дівчина задихнулись вихлопними газами
11:15, 28 листопада 2011Новини регіонів
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Сиділи в автомобілі в гаражі
У селищі Першотравневе в Криму хлопець і дівчина загинули, задихнувшись вихлопними газами в автомобілі із включеним двигуном, який стояв у гаражі із зачиненими воротами.
Про це УНІАН повідомили в прес-служба кримського Управління МНС.
Тіла 26-річного хлопця і 23-річної дівчини знайшли 25 листопада.
«Ймовірна причина нещасного випадку - вихлопні гази працюючого автомобіля», - відзначили рятувальники.
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