У Криму хлопець і дівчина задихнулись вихлопними газами

У селищі Першотравневе в Криму хлопець і дівчина загинули, задихнувшись вихлопними газами в автомобілі із включеним двигуном, який стояв у гаражі із зачиненими воротами.

Про це УНІАН повідомили в прес-служба кримського Управління МНС.

Тіла 26-річного хлопця і 23-річної дівчини знайшли 25 листопада.

«Ймовірна причина нещасного випадку - вихлопні гази працюючого автомобіля», - відзначили рятувальники.