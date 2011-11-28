В Луганську 3 особи отруїлися чадним газом
12:36, 28 листопада 2011Новини регіонів
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Госпіталізовано
У Луганську до токсикологічного відділення обласної клінічної лікарні внаслідок отруєння чадним газом з приватного житлового будинку госпіталізовано трьох осіб, в тому числі 2 дитини (2006 та 2002 років народження).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зазначивши, що постраждалих було госпіталізовано вчора о 23.40.
Попередня причина отруєння – порушення правил експлуатації газової колонки.
Станом на 7 год. 27 листопада госпіталізовані знаходяться у стані середньої ступені важкості.
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