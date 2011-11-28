В Луганську 3 особи отруїлися чадним газом

У Луганську до токсикологічного відділення обласної клінічної лікарні внаслідок отруєння чадним газом з приватного житлового будинку госпіталізовано трьох осіб, в тому числі 2 дитини (2006 та 2002 років народження).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зазначивши, що постраждалих було госпіталізовано вчора о 23.40.

Попередня причина отруєння – порушення правил експлуатації газової колонки.

Станом на 7 год. 27 листопада госпіталізовані знаходяться у стані середньої ступені важкості.