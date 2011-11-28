3-місячне немовля померло через переохолодження

В селі Гнатків Вінницької області від переохолодження померла дівчинка 2011 року народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

Встановлено, що через сімейну сварку з чоловіком увечері 26 листопада дружина із малолітньою дитиною залишила оселю та пішла ночувати в сарай. Вночі дитина від переохолодження померла.

На місці події працює слідчо-оперативна група Томашпільського райвідділу міліції, подробиці трагедії встановлюються.