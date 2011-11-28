3-місячне немовля померло через переохолодження
13:48, 28 листопада 2011Новини регіонів
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Вигнав батько
В селі Гнатків Вінницької області від переохолодження померла дівчинка 2011 року народження.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.
Встановлено, що через сімейну сварку з чоловіком увечері 26 листопада дружина із малолітньою дитиною залишила оселю та пішла ночувати в сарай. Вночі дитина від переохолодження померла.
На місці події працює слідчо-оперативна група Томашпільського райвідділу міліції, подробиці трагедії встановлюються.
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