Чернігівщина: розвантажували буряки - виявили міну
14:12, 28 листопада 2011Новини регіонів
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Місце знахідки охороняється
У Чернігівській області на полі під час розвантаження буряків виявлено міну.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Надзвичайна ситуація сталася у смт. Линовиця Прилуцького району. На території кагатного поля при проведенні робіт з розвантаження цукрового буряку було виявлено мінометну міну калібру 82 мм часів Великої Вітчизняної війни.
Місце знахідки охороняється. Подано заявку на знешкодження боєприпасу до Управління МНС України в Чернігівській області.
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