Чернігівщина: розвантажували буряки - виявили міну

У Чернігівській області на полі під час розвантаження буряків виявлено міну.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Надзвичайна ситуація сталася у смт. Линовиця Прилуцького району. На території кагатного поля при проведенні робіт з розвантаження цукрового буряку було виявлено мінометну міну калібру 82 мм часів Великої Вітчизняної війни.

Місце знахідки охороняється. Подано заявку на знешкодження боєприпасу до Управління МНС України в Чернігівській області.