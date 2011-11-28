У Житомирі 5-річний хлопчик впав у каналізаційний колодязь
15:03, 28 листопада 2011Новини регіонів
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Дитина травм не отримала
У Житомирі 5-річний хлопчик впав у триметровий каналізаційний колодязь.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив старший наряду батальйону патрульної служби при УМВС України в Житомирській області Анатолій ГОРОБЕЦЬ.
За його словами, дитину врятували троє патрульних інспекторів, які були поряд.
А.ГОРОБЕЦЬ розповів, що нещасний випадок стався минулого четверга, 24 листопада. Увечері хлопчик разом з мамою поверталися з поліклініки додому, не помітили відкритий люк і дитина впала у глибокий колодязь.
Троє патрульних, почувши крики матері хлопчика, кинулися на допомогу. Двоє з них опустили свого товариша в колодязь, де він дістав хлопчика.
Дитина травм не отримала.
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