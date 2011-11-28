У Севєродонецьку - епідемія самогубств?

У Севєродонецьку в листопаді зафіксовано вже четвертий випадок, коли люди викидаються з вікон багатоповерхових будинків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Луганській області, останній випадок стався 27 листопада.

О 05.25 до чергової частини МНС надійшло повідомлення про те, що з висоти другого поверху будинку за адресою вул. Курчатова, 8, у стані алкогольного сп`яніння стрибнула жінка 1991 р.н. Постраждалу доставлено до реанімаційного відділення з діагнозом катотравма.

Раніше, 24 листопада, за адресою вул. Гвардійська, 55, з висоти восьмого поверху впав чоловік, 1988 року народження, який помер.

20 листопада з сьомого поверху на карниз другого поверху впала 25-річна дівчина, а з дев`ятого поверху будинку впав 17-річний хлопець.