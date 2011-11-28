У Горлівці автомобіль впав з мосту на залізничні колії
16:18, 28 листопада 2011Новини регіонів
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Сьогодні о 05.33 у Горлівці на Донеччині водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись по мосту, не впорався з керуванням, збив огорожу та впав на залізничні колії, що проходять під мостом (Ростовський парк станції Горлівка).
Як повідомляє прес-служба МНС України, водій автомобіля загинув на місці події.
Тимчасово перекрито рух пасажирських та вантажних потягів.
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