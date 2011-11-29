У Криму стався землетрус

29 листопада в 4:17 в нейтральних водах акваторії Чорного моря на відстані 50 км від узбережжя Криму, на глибині 12 км, стався землетрус.

Про це, пише ТСН, повідомили в прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю Національного космічного агентства.

При цьому негативних наслідків для Криму не зафіксовано.

Нагадаємо, з 1 по 11 листопада 2011 року в Криму було зареєстровано 8 слабких землетрусів вдіапазоні магнітуд 0.1-1.6.