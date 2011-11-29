У Вінниці в нічному клубі трьох чоловіків поранили ножем

В одному з нічних розважальних закладів Вінниці сталася бійка, внаслідок якої з ножовими пораненнями госпіталізовано трьох чоловіків.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За словами постраждалих, тілесні ушкодження вони отримали під час бійки з двома чоловіками, які відпочивали зі своїми подругами. Одному з чоловіків не сподобалося, як у фойє один з чоловіків із сусідньої компанії подивився на його подругу. На цьому ґрунті між ними виникла суперечка та бійка, під час якої один з чоловіків, «захищаючи» свою дівчину, дістав з кишені ніж та вдарив ним супротивника у щоку. До бійки долучилися товариші і нападника, і потерпілого. Чоловік, у руках якого знаходився ніж, наніс ножові поранення і двом друзям потерпілого.

За «гарячими слідами» працівники міліції затримали двох чоловіків (32-х та 34 років), яких підозрюють у скоєнні даного злочину. Зараз підозрювані знаходяться у ізоляторі тимчасового тримання.

Троє постраждалих вінничан, віком 26, 29 та 33 років з ножовими пораненнями різного ступеню тяжкості госпіталізовані у лікарню.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.121 КК України – «Умисне тяжке тілесне ушкодження», яка передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.