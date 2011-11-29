В Одесі вимагають повернути державі санаторій «Магнолія»

Прокуратура Приморського району Одеси вважає рішення Одеської міськради про продаж санаторно-оздоровчого комплексу «Магнолія» незаконним і вимагає повернути державі відчужені об`єкти та його земельні ділянки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, «позови з вимогою визнати недійсним договір купівлі-продажу санаторію «Магнолія» і повернути державі нерухоме майно й земельні ділянки готуються до розгляду в Господарському суді Одеської області".

У прокуратурі уточнили, що "з метою забезпечення позову подано заяву про накладення арешту на спірне майно".

Прокуратурою Одеси також завершено перевірку законності рішень Одеської міськради про передачу в оренду трьом комерційним структурам земельної ділянки оздоровниці площею 3,4 га по Французькому бульвару ринковою вартістю майже 20 млн. дол.

На це рішення прокуратурою винесено протест. Також опротестовано рішення міськради про проведення експертної оцінки цієї земельної ділянки для її продажу.

Прокурор Одеси Геннадій ФУРТАТ 25 листопада на сесії міськради оприлюднив протест із приводу незаконності продажу землі й нагадав, що, згідно з даними Фонду держмайна України, майновий комплекс «Магнолія» перебуває під арештом і продаж його заборонено.

Водночас мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ на цій же сесії двічі ставив на голосування питання про затвердження проекту рішення про відчуження земельної ділянки оздоровниці площею 3,4 га одній з приватних фірм. Для ухвалення рішення про продаж ділянки «Магнолії» не вистачило голосів, і керівництво Одеської мерії відповідний проект рішення внесло до порядку денного 10-ої сесії міськради, призначеної на 23 грудня.

Як повідомили в Управлінні інформації мерії, міська влада має намір продати земельну ділянку оздоровниці за 30 млн. грн., хоча, згідно з даними прокуратури Одеси, ця ціна в декілька разів нижча за ринкову вартість ділянки.