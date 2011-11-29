У Сєверодонецьку з вікна знову викинулася людина

У Сєверодонецьку з вікна багатоповерхівки знову викинулася людина – це вже п`ятий такий випадок у листопаді.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Луганській області, вчора, 28 листопада, в Сєверодонецьку з висоти п`ятого поверху в будинку по вул. Маяковського, 7-б впав чоловік 1982 року народження.

Повідомлення про подію надійшло в МНС від чергового лікаря «швидкої допомоги».

Чоловік перебував у стані психосоматичного збудження. Потерпілий наразі у тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада з висоти другого поверху будинку за адресою вул. Курчатова, 8, у стані алкогольного сп`яніння стрибнула жінка 1991 р.н.

Раніше, 24 листопада, в будинку за адресою вул. Гвардійська, 55, з висоти восьмого поверху впав чоловік, 1988 року народження, який помер.

20 листопада з сьомого поверху на карниз другого поверху впала 25-річна дівчина, а з дев`ятого поверху будинку впав 17-річний хлопець.