У Черкасах заборонили нічну торгівлю алкоголем і цигарками

Соснівський районний суд Черкас заборонив нічну торгівлю у місті алкогольними і тютюновими виробами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, торгувати з 22.00 до 8.00 заборонено як у супермаркетах, так і в кіосках і павільйонах.

Таке рішення 28 листопада прийняв суд за адміністративним позовом приватного підприємця Світлани ЛИСАК до міської ради. Приводом судового розгляду стало рішення міської ради про обмеження реалізації алкоголю і тютюнових виробів на території Черкас.

За словами начальника відділу судового супроводу міськвиконкому Вікторії ГОРШАНОВОЇ, відповідно до постанови суду, позов задоволено частково. Зокрема, визнано незаконним пункт рішення міськради, який забороняв з 1 січня 2012 року взагалі торгівлю тютюном та алкогольними напоями у тимчасових спорудах загальною площею менше 30 кв. м. У решті позовних вимог підприємцю було відмовлено.

Суд залишив у силі пункти рішення міської ради, які стосуються заборони продажу алкоголю і тютюну з 22.00 до 8.00: в закладах торгівлі, на території парків, скверів, на території пляжів та у закладах, де надаються платні послуги доступу до мережі Інтернет. Також заборонено торгувати пивом (крім пива у пластиковій тарі), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами у радіусі 200 м від місця проведення масових заходів.

Підприємець вимагала визнати це рішення незаконним та скасувати його пункти про заборону продажу пива, алкогольних і тютюнових виробів під час проведення масових заходів та у закладах торгівлі з 22.00 до 8.00 й обмеження площі об’єктів торгівлі.