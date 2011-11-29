Реконструюватимуть столичний Центр репродуктивної медицини

У Києві затверджено проект реконструкції міського Центру репродуктивної та перинатальної медицини в Оболонському районі з кошторисом в обсягу 33,768 млн. грн.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА від 24 листопада,, повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації.

У документі зазначається, що на будівельно-монтажні роботи передбачено витратити близько 21 млн. грн, на придбання нового устаткування – 5,5 млн. грн, на інші витрати 7,6 млн. грн. Термін проведення робіт – 11,5 місяців.

Згідно із затвердженими показниками, оновлена будівля центру матиме шість поверхів і розширить займану площу на більш як 1 тис. кв. м (з 3162 до 4315 кв. м).

Після реконстукції загальна площа будівлі складатиме 6 тис. 937 кв. м, з яких корисна – 5 тис. 952 кв. м. Пропускна спроможність центру складатиме 101 ліжко-місце.

Проект рекомендувало до затвердження державне підприємство «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» ДП «Укрдержбудекспертиза».

Довідка УНІАН. Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини є основною клінічною і науковою базою кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л. Шупика. Центр надає інформаційну, профілактично-лікувальну допомогу майбутнім мамам, парам, які вступили до етапу зрілих відносин, чоловікам та жінкам із сексуальними порушеннями тощо. Фахівці центру при проведенні всіх видів гінекологічних оперативних втручань надають перевагу високотехнологічним, малотравматичним органозберігаючим операціям із використанням сучасної апаратури, нових методик та технологій.