У Черкасах ліквідують аварію на колекторі

Черкаська міська рада виділила 500 тис. грн. на ліквідацію аварії на головному каналізаційному колекторі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, депутати внесли зміни до бюджету розвитку, виділивши 500 тис. грн. на поповнення статутного фонду КП «Черкасиводоканал» для ліквідації аварії на каналізаційному колекторі.

Як повідомляв УНІАН, аварія на головному каналізаційному колекторі Черкас сталася 21 листопада. На ділянці колектора у районі залізничного переїзду просіла земля.

Ремонтні роботи ускладнюються тим, що колектор, який пролягає на глибині 8 м, підтоплений ґрунтовими водами. Бригади КП «Черкасиводоканал» працюють цілодобово.