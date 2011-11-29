На Хмельниччині у ДТП загинув водій автомобіля
17:21, 29 листопада 2011Новини регіонів
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З’ясовують обставини
У Хмельницькій області на автодорозі Городок-Кремінна сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 56-річний водій автомобіля ВАЗ-21063.
Як повідомили УНІАН в оперативно-координаційному центрі Управління МНС в області, водій ВАЗ-21063 допустив зіткнення з невідомим транспортним засобом, який зник з місця пригоди.
Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП і розшукують автомобіль, з яким зіткнувся ВАЗ.
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