На Хмельниччині у ДТП загинув водій автомобіля

У Хмельницькій області на автодорозі Городок-Кремінна сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув 56-річний водій автомобіля ВАЗ-21063.

Як повідомили УНІАН в оперативно-координаційному центрі Управління МНС в області, водій ВАЗ-21063 допустив зіткнення з невідомим транспортним засобом, який зник з місця пригоди.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП і розшукують автомобіль, з яким зіткнувся ВАЗ.