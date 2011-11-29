На Житомирщині горіла суха трава на площі понад 300 га

На Житомирщині рятувальники фіксують масові загоряння сухої трави на землях запасу сільрад, вогнем було охоплено понад 300 гектарів.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Житомирській області.

Так, минулої доби загоряння виникло у селі Морозівка Брусилівського району на території земель запасу Морозівської сільради - знищено сухої трави на площі 0,8 га.

У селі Озерянка Житомирського району на території земель запасу Озерянської сільради вогонь знищив 3 га сухої трави.

Найбільші пожежі сталися вчора у селах Вигода Житомирського району на території земель запасу (50 га сухої трави), Теньківка Червоноармійського району - 100 га, у селі Неборівка Червоноармійського району - 80 га та у селі Корчак Житомирського району -100 га.

Вчора та сьогодні вночі в області дув сильний шквальний вітер, що призвів до перекидання полум’я на сусідні ділянки землі.