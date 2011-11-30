На Прикарпатті через кір оголошено карантин

В Івано-Франківській області у двох навчальних закладах через кір оголошено карантин до 19 грудня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, з 16 по 28 листопада до інфекційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні госпіталізовано 12 осіб з діагнозом «кір», серед них троє учнів загальноосвітньої школи села Сваричів (всього навчається 800 учнів) та четверо учнів Брошнівського професійного лісопромислового ліцею (всього навчається 631 учень).

З 28 листопада по 19 грудня постановами Рожнятівської СЕС у цих навчальних закладах оголошено карантин.