На Прикарпатті через кір оголошено карантин
10:13, 30 листопада 2011Новини регіонів
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У двох навчальних закладах
В Івано-Франківській області у двох навчальних закладах через кір оголошено карантин до 19 грудня.
Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-Франківській області, з 16 по 28 листопада до інфекційного відділення Рожнятівської центральної районної лікарні госпіталізовано 12 осіб з діагнозом «кір», серед них троє учнів загальноосвітньої школи села Сваричів (всього навчається 800 учнів) та четверо учнів Брошнівського професійного лісопромислового ліцею (всього навчається 631 учень).
З 28 листопада по 19 грудня постановами Рожнятівської СЕС у цих навчальних закладах оголошено карантин.
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