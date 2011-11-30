Для Хмельницького перинатального центру придбано апарат УЗД

У 2011 р. там народило 2800 жінок

Для Хмельницького міського перинатального центру придбано апарат ультразвукової діагностики вартістю 320 тис. грн. Як передає кореспондент УНІАН, кошти на придбання апарату було виділено із міського бюджету. За словами мера Хмельницького Сергія МЕЛЬНИКА, апарат УЗД сприятиме зниженню дитячої смертності. “Цей прилад дозволяє виявляти патології розвитку плоду на ранніх стадіях”, - додав мер. Довідка УНІАН. За 10 місяців 2011 року у Хмельницькому міському перинатальному центрі народило близько 2800 жінок.

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