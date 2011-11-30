В Криму двотижнева затримка виплат дитячої допомоги

Лідер Кримської організації Української народної партії Олег ФОМУШКІН обурений затримкою виплат дитячої допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парторганізації, він сказав: «Сита влада не знає, що десь голодують діти, проте ненависть до неї зростає з кожним днем навіть у тих регіонах, де виборці стіною стояли за ЯНУКОВИЧА».

28 листопада у Сімферополі кілька десятків жінок з дітьми провели мітинг, протестуючи проти двотижневої затримки виплат дитячої допомоги.

«Я розумію обурення жінок. З яким здоров`ям виростуть їх малюки, якщо організм дитини не одержує необхідні компоненти харчування: матері скаржаться, що вони не можуть купити молоко, не говорячи вже про м`ясо», - сказав О.ФОМУШКІН.

Лідер Кримської організації УНП підкреслив, що «ситість» влади може незабаром підняти українців на всенародне повстання, якщо зараз вже «прокидаються такі прихильні до ЯНУКОВИЧА регіони, як Крим і Донецька область».