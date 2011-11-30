На Тернопільщині від сказу помер 54-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, джерелом зараження стала лисиця, яка вкусила чоловіка.

Як з’ясувалося, тварина вкусила чоловіка ще у вересні, однак за медичною допомогою з цього приводу він не звернувся.

Його було госпіталізовано в реанімаційне відділення Лановецької районної лікарні 11 листопада. Лікарі, зробивши аналізи, запідозрили сказ, після чого наступного дня хворому було введено антирабічний гамаглобулін.

Однак 17 листопада хворий помер. Після цього обласним патологоанатомом було відібрано патматеріал і передано його у вірусологічну лабораторію Центральної санепідстанції для дослідження на сказ та інші вірусні інфекції.

Попередній діагноз, який встановили у санепідстанції на підставі отриманих матеріалів, - сказ, енцефаліт, набряк головного мозку.

Учора ж Центральна санепідстанція МОЗ України офіційно підтвердила, що хворий помер внаслідок сказу.