На Черкащині п'яний офіцер побив солдата

У Черкаській області п`яний офіцер побив свого підлеглого солдата на території військової частини.

Як повідомляє черкаський тижневик "Прес-центр", військова прокуратура Черкаського гарнізону порушила кримінальну справу проти офіцера однієї із військових частин за ч. 2 ст. 424 Кримінального кодексу (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Слідство встановило, що ввечері 30 жовтня на території військової частини між офіцером і солдатом виникла суперечка з приводу неналежного, на думку офіцера, виконання службових обов’язків.

Під час конфлікту офіцер, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, наніс солдату чотири удари кулаком лівої руки в обличчя та близько 10 ударів руками по тілу, чим завдав солдату легких тілесних ушкоджень.

До офіцера застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.