Тернопільщина: на території дитсадка виявили артснаряд

У Тернопільській області на території дитсадка виявили артснаряд.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, інцидент стався у селі Біще Бережанського району. Під час земельних робіт там було виявлено артилерійський снаряд калібром 152 мм часів Другої світової війни.

Про небезпечну знахідку рятувальників повідомила адміністрація дошкільного закладу. До приїзду групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону МНС місце знахідки перебуває під охороною працівників міліції з метою недопущення туди сторонніх осіб.

За даними рятувальників, артснаряд не становить прямої загрози працівникам і вихованцям дитячої установи, тому їх не евакуйовували.