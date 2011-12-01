Полтавщина: дитяча злочинність зросла більш ніж на 20%

У Полтавській області з початку року на 21% зросла дитяча злочинність

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО, перебуваючи сьогодні з поїздкою у Полтаві.

«Показник зростання дитячої злочинності у Полтавській області є вище, ніж у середньому по Україні. За 10 місяців дітьми скоєно 556 злочинів, що на 92 більше, ніж торік. Відбулося зростання на рівні 21%. При цьому збільшилася також і кількість дітей, що скоїли злочини, на 18%», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Також, за його словами, занепокоєння викликає кількість злочинів, вчинених учнями шкіл (зростання на 79%) і ПТУ (на 140%).

«Тут відбувся якийсь провал у політиці, втрата уваги до цього напряму», - заявив він.

Разом з тим Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що у Полтавській області один з найвищих показників в Україні з виховання дітей у прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу, тобто з реалізації права дитини на виховання у родині.