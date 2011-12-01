Прикарпаття: 10 осіб госпіталізовано після весілля

11:51, 01 грудня 2011
Новини регіонів
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З харчовим отруєнням

В Івано-Франківську з харчовим отруєнням госпіталізовано 10 осіб.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС в Івано-Франківській області, впродовж 28-30 листопада до Івано-Франківської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» було госпіталізовано 10 осіб, з них 2 - діти. Як з’ясувалося, усі потерпілі 26 листопада перебували на святкуванні весілля в одному із кафе в обласному центрі, де вживали приготовлені страви. Стан хворих середнього ступеню тяжкості.

Всього на весіллі було 60 осіб.

Наразі фахівцями Івано-Франківської санепідемстанції проведено епідобстеження осередку спалаху інфекції, відібрано проби харчових продуктів, води та змивів на патогенну флору.

На даний час експлуатацію даного кафе тимчасово призупинено.

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