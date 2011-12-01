На Чернігівщині кількість хворих на СНІД зросла на 20%

На Чернігівщині станом на 1 жовтня 2011 року на обліку в лікувально-профілактичних закладах області знаходилося 2 тис. 284 ВІЛ-інфікованих. Серед них 278 - хворих на СНІД.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

За їх даними, порівняно з відповідним періодом 2010 року, кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД зросла, відповідно, на 4,7% та 20,9%.

Найбільш поширеним шляхом передачі ВІЛ-інфекції було зараження при вживанні наркотиків шляхом ін’єкцій (44,4% інфікованих), хоча за 9 місяців їх частка в загальній кількості до цього ж періоду минулого року зменшилася. У той же час зросла частка інфікованих статевим шляхом – 38,3%.

У числі ВІЛ-інфікованих – 198 дітей до 14 років включно (з яких 15 хворі на СНІД), що були заражені від ВІЛ-інфікованої матері. Їх частка (8,7%) зменшилася за рік. Зменшилася також частка тих людей, шлях інфікування яких не визначено (8,6% інфікованих).

За 9 місяців 2011 року медичними закладами області було взято на облік 304 особи з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, з них 89 – хворі на СНІД (за цей же період 2010 року – 421 та 86 осіб).

У 2010 році в області від хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), померло 116 осіб (0,5% загальної кількості померлих). Упродовж січня-вересня поточного року зареєстровано 91 випадок смертей від цієї хвороби, що в розрахунку на 100 тис. жителів становить 11,1 особи (за підсумками минулого року – 10,5). Більшість хворих на СНІД помирають у віці від 20 до 40 років – за дев’ять місяців поточного року померло 75 осіб цього віку. Наймолодшому померлому було 23 роки.