На Прикарпатті 17% ВІЛ-інфікованих – діти

На Прикарпатті серед ВІЛ-інфікованих громадян області 17,1% становлять діти.

Про це сьогодні УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.

За наданою інформацією, впродовж минулого року на Івано-Франківщині діагноз ВІЛ-інфекції уперше в житті було встановлено 170 особам, у тому числі 41 хворого зареєстровано з діагнозом СНІД. Кількість хворих з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції на 100 тис. населення у 2010 р. склала 12,3 при середній по Україні 44,9. Під диспансерним наглядом на кінець минулого року кількість ВІЛ-інфікованих становила 514 осіб, з них з діагнозом СНІД – 73.

Загалом, як зазначають в облстаті, за останні роки стрімко зростає смертність від хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту. Впродовж 2005-2010 років ця хвороба в області посідає друге місце серед причин смерті класу інфекційних та паразитарних хвороб. Вперше двоє померлих від СНІДу було зареєстровано у 2001 році. Надалі зберігається тенденція до стрімкого зростання кількості померлих від цієї хвороби: якщо у 2005 році кількість померлих становила 13 осіб, то у 2010 році - 40 осіб, за дев’ять місяців поточного року – 16 осіб. В основному від цієї недуги помирають особи у віці до 45 років.

Як повідомлялося, 1 грудня світова громадськість відзначає Міжнародний день боротьби зі СНІДом. За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна посідає перше місце в Європі за темпами поширення цієї смертельно небезпечної недуги.