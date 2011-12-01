На Вінниччині поблизу села знайдено 3,2 кг ртуті

При в’їзді в село Джуринці Немирівського району Вінницької області знайдено ємність із 3,2 кг ртуті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Вінницькій області.

За їх даними, 30 листопада від невстановленої особи надійшло повідомлення про те, що при в’їзді в с. Джуринці знайдено ємність, в якій, ймовірно, знаходиться ртуть.

Після прибуття на місце події працівники УМНС виявили дану ємності, що була герметично зачинена. Ємність являє собою резинову грушу, заклеєну медичним пластирем із надписом: Hg – 3,200.

Про дану подію поінформовано керівництво району та силові структури.