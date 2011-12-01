Харківщина: у селі Діброва введено карантин

У селі Діброва Ізюмського району Харківської області через хвору на сказ лисицю введено епідемічний карантин.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області.

Скажену лисицю мисливці Східного мисливського клубу виявили 30 листопада під час відстрілу хижого звіра в Ізюмському районі поблизу села Діброва.

Про це мисливці повідомили до місцевого управління ветеринарної медицини. Наразі епідемічний карантин у сели Діброва введено до 4 січня 2012 року.