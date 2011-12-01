Харківщина: у селі Діброва введено карантин
14:03, 01 грудня 2011Новини регіонів
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Через скажену лисицю
У селі Діброва Ізюмського району Харківської області через хвору на сказ лисицю введено епідемічний карантин.
Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області.
Скажену лисицю мисливці Східного мисливського клубу виявили 30 листопада під час відстрілу хижого звіра в Ізюмському районі поблизу села Діброва.
Про це мисливці повідомили до місцевого управління ветеринарної медицини. Наразі епідемічний карантин у сели Діброва введено до 4 січня 2012 року.
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