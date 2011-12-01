У Тернополі проходить акція «Нуль нових ВІЛ-інфекцій...»

У Тернополі з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом на Театральному майдані розпочалася акція «Досягнення нульової позначки: нуль нових ВІЛ-інфекцій, нуль дискримінацій, нуль смертей внаслідок СНІДу».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні охорони здоров’я, в рамках акції гості та жителі міста зможуть отримати консультації лікарів з питань профілактики ВІЛ-інфекції, виміряти артеріальний тиск та вагу тіла. Поруч працюватиме і виїзна лабораторія, яка здійснюватиме швидкі тести на СНІД і гепатит.

У місці проведення акції студенти-волонтери розповсюджуватимуть санітарно-освітню літературу щодо пропаганди здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок.

Акцію організували управління охорони здоров’я облдержадміністрації, обласна санепідстанція, обласний «Центр СНІДу» та громадські організації міста.

В управлінні охорони здоров’я також заважили, що на Тернопільщині збільшується кількість дітей, які народжуються від ВІЛ-інфікованих матерів. Якщо минулого року жінки з таким діагнозом народили 10 малюків, то цьогоріч уже – 17.

Загалом за період епідмоніторингу з 1987 року на Тернопільщині народилося 100 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів. Від матері до дитини недуга передається у 13% випадків.

Наразі переважає статевий шлях інфікування – 49%, перентеральний становить 38%.

Загалом в області зареєстровано 112 випадків ВІЛ/СНІДу, з них 62 – у жінок. Найбільше інфікованих –у віці 25-39 років.