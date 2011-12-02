У Дніпропетровську прийнято програму безпеки дітей в школах

Дніпропетровська міськрада затвердила першу в Україні програму безпеки дітей в школах на 2012-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив депутат Дніпропетровської обласної ради, голова облорганізації «Фронту змін» Андрій ПАВЕЛКО.

За його словами, ця програма, що була ініційована депутатською фракцією партії «Фронт змін», передбачає фінансування з місцевого бюджету в обсязі 97 млн. грн.

«Фінансове навантаження щодо технічного стану шкіл має лежати на міському бюджеті, а не на плечах батьків. Вчителі повинні займатися освітою дітей, а не ремонтами дахів і котелень. Ми знаємо, де шукати внутрішні ресурси в міському бюджеті. Наприклад, необхідно скоротити фінансування чиновницького апарату і вивести з «тіні» паркувальний бізнес, що приносить мільйонні прибутки», - зазначив А.ПАВЕЛКО.

Розробка програми безпеки дітей в школах проводилася упродовж року за участю громадських організацій, батьківських комітетів, директорів шкіл та педагогів.

Програма передбачає забезпечення охорони школярів, забезпечення навчальних закладів технічними засобами систем оповіщення, відеоспостереження та зв`язку. Також передбачається введення електронних карток для безготівкової оплати харчування і контролю відвідуваності учнів.

За словами А.ПАВЕЛКА, в 2012 році пілотний проект програми буде здійснено в одній зі шкіл Дніпропетровська за позабюджетні кошти.

На думку депутата, до фізичної охорони школярів у Дніпропетровську необхідно залучити співробітників міського комунального підприємства «Муніципальна гвардія».