В одній із лікарень Тернополя встановили новий ангіограф

У Тернополі у міській лікарні № 2 встановили новий ангіограф – обладнання для операцій та обстеження судин серця, голови та шиї.

Як передає кореспондент УНІАН, під час церемонії відкриття міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ повідомив, що дане обладнання дасть можливість вперше у Тернополі діагностувати закупорення чи розширення судин серця і проводити необхідні операції.

Обладнання, за його словами, у лікарні встановлено завдяки фінансовій допомозі приватного інвестора.

Відзначив важливість появи нової апаратури і голова обласної ради Олексій КАЙДА. «Ми з перших днів роботи ведемо мову про необхідність реорганізації медицини області, одним із напрямків якого було забезпечення жителів Тернопілля якісними медичними послугами і на сучасній апаратурі. Це унікальне обладнання допоможе тисячам тернополян та жителям області попередити серцево-судинні захворювання та лікувати їх. Примітно, що у цей кризовий час зменшення фінансування на потреби медицини відгукнулися інвестори. Велика подяка їм за такий подарунок від імені усіх жителів Тернопільщини», – сказав О.КАЙДА.